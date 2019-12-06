Что подарить родным на Новый год 2020: 14 актуальных идей

Не знаете, что подарить близкому человеку на Новый год? Отставить панику! Мы немного пошевелили мозгами и придумали для вас 14 самых удачных и оригинальных идей.

Подарки на Новый год родным и близким, за которые не стыдно

Каждый год мы пытаемся выбрать подарки заранее, но всё равно тянем до 31 декабря! Вроде бы и вариантов много, но всё кажется слишком дорогим/банальным/неуместным. Всё упирается в банальные конфеты, фоторамки и сувениры с Дедом Морозом. А еще носки или (и такое бывает) трусы с оленями! Если вы всё еще дарите такие презенты — остановитесь и внимательно прочитайте нашу статью. Мы расскажем, что подарить близким на Новый год 2020 — подкинем простые, но вполне “рабочие” идеи.

Зимний букет

Дарить цветы на 8 марта или День Рождения — это норма. Но почему-то все забывают про букеты во время новогодних праздников. Хотя не обязательно дарить роскошные розы или орхидеи, чтобы удивить близкого человека. Сегодня флористы придумывают оригинальные композиции для зимнего периода. При сборке букета используют еловые ветки, белоснежный хлопок, шишки и даже мандарины! Можно добавить елочных игрушек, чтобы точно соответствовать новогодней атмосфере.

Варианты букетов:

еловые ветки + розы + шишки;

хлопок + связочки корицы + шишки + еловые ветки;

сладости + еловые ветки + елочные игрушки;

корица + мандарины + еловые ветки + новогодние игрушки.

Можно купить подобный букет у флориста или сделать самому. В первом случае выйдет красиво, во втором — недорого!

Картина на холсте

Фотографии в рамке всем порядка надоели. Но что, если напечатать снимок на холсте и превратить в произведение искусства? Получается оригинальный и стоящий подарок! Фотопечать позволяет перенести любое изображение на полотно, которое затем натягивается на подрамник. Поверьте, такой презент точно подарит массу приятных эмоций и сохранится на долгие годы.

Несколько идей для фотокартины в подарок:

флип-флоп портрет;

портрет в образе;

семейный снимок без обработки или с эффектами (например, обработка под масляную живопись);

фотоколлаж в новогодней тематике.

Не только фотографии, но и репродукции на холсте станут отличным подарком родным. В новогодние праздники будут уместны, например, зимние пейзажи.

Впечатление

Можно преподносить не только материальные, но и эмоциональные подарки. В последние годы популярно дарить “впечатления” — сертификаты на те или иные развлечения. Это могут быть поездки, косметические процедуры, мастер-классы… что угодно! Специальные сервисы предлагают целый набор впечатлений, чтобы человек мог сам выбрать подходящее.

Например:

конная прогулка;

мастер-класс по кондитерскому мастерству;

стрельба из лука;

роупджампинг;

билет в кино;

урок плавания и т.п.

Beauty day

Лучший подарок дорогим женщинам — это целый день без мужчин! Можно обеспечить своей супруге/сестре/маме несколько часов в салоне красоты или, например, спа. Поверьте,перед таким никто не устоит. Лучше выбрать абонемент с “плавающей” датой посещения, чтобы не нарушить планы получателя.

Что предлагает большинство салонов красоты:

услуги парикмахера;

маникюр и педикюр;

спа-процедуры;

массаж;

макияж.

Сладости

Да, вы правильно поняли — мы причислили сладости как к банальным, так и оригинальным подаркам. Все дело в том, какие именно сладости дарить! Супермаркеты каждый год выкладывают на полки дешевые конфеты в пестрых упаковках. Обложка красивая, но содержание, зачастую, разочаровывает.

Потратьте чуть больше времени и соберите коробку самостоятельно. Используйте скромную обложку, но яркое наполнение: дорогие конфеты, пряники ручной работы, шоколадные фигурки, орехи и прочее. Кондитеры предлагают огромный выбор удивительных сладостей! Такой подарок понравится не только детям, но взрослым-сладкоежкам.

Теплые вещички

Теплые вещи в зимнее время — это всегда актуально. Советуем задуматься тем, кто любит практичные подарки. Можно объединить идею оригинальности и пользы, выбрав что-то необычное. Например, шапка с ушами — недорогой и забавный презент. Отлично подойдет веселым и ярким людям, которые обожают выходить за рамки обыденности. Она убережет нового хозяина от холода, а заодно привлечет внимание окружающих.

Каким еще может быть теплый презент:

плед с рукавами;

свитер;

тапочки;

варежки;

перчатки, в которых можно управлять смартфоном.

Именные подарки

Как ни крути, а увидеть свое имя на каком-то предмете — это лестно! Сразу видно, что человек не просто передаривает ненужную вещь с прошлого года. Причем предмет может быть самым разным, даже обыденным:

обложка на паспорт;

портмоне;

чехол для смартфона;

ежедневник;

шоколадка и т.п.

Ваши близкие точно оценят такой оригинальный подарок!

Полезные гаджеты

Наша жизнь крутиться вокруг технологий, и этим нельзя пренебрегать. Сегодня нам предлагают массу интересных вещиц, которые облегчают повседневную жизнь. Это может быть что-то специфическое или привязанное к смартфону. Кстати, на фото выше — повербанки в новогоднем стиле!

Варианты полезных гаджетов, которые можно подарить на Новый год:

фитнес-браслет;

наушники;

внешний аккумулятор;

мини-проектор;

колонка-вездеход;

электронная книга;

GoPro.

Конструктор из дерева

В последние годы набирает популярность конструктор из деревянных деталей. Конечно, это классный новогодний презент для всей семьи! Элементы конструктора соединяются без клея или других дополнительных средств. А что самое интересное — любая фигура что-то делает. Все работает на простой механике. Например, крутятся колеса или проворачиваются шестерёнки.

Варианты конструкторов:

грузовик;

шкатулка;

строительная техника;

пистолет;

мотоцикл;

глобус;

животные и т.п.

Фигурки будет интересно складывать как взрослым, так и детям. Можно устроить праздничное развлечение для всей семьи.

Книги

Раньше считалось, что книга — это лучший подарок. Те времена давно позади, ведь разнообразие товаров и развлечений вытеснило печатное слово. Сейчас книга в качестве презента — настоящая диковинка!

Поверьте, такой сюрприз точно удивит. Тем более, издательства из кожи вон лезут, чтобы привлечь людей к чтению. Поэтому выпускаются удивительные книги для детей с авторскими иллюстрациями и интерактивными страницами. Для взрослого можно купить книгу любимого автора или что-то из сферы его интересов.

Семейная фотосессия

Если ваши близкие давно не выкладывали красивые фотографии в Instagram, подарите им возможность исправиться. Фотосессия — это простой и приятный сюрприз. Он принесет и море впечатлений во время съемок, и красочные снимки на память. Тем более, фотографы прекрасно оборудуют студии для новогодних фотосессий, используя праздничный реквизит.

Экзотические фрукты

Ананас и мандарины на Новый год — это святое дело. Но сейчас есть более оригинальные и стильные варианты. В состав презента могут входить любые тропические вкусняшки: кокос, маракуйя, салак, лонган, манго, папайя и многое другое. А главное, коробка экзотических фруктов намного полезнее цветов!

Своими руками

Когда подарок сделан собственноручно — это всегда приятно и оригинально. Не обязательно быть мастером-кондитером или лепить глиняные горшки. Просто включите фантазию и сделайте что-то интересное! Вот несколько простых идей:

пряники или пряничный домик;

красивая баночка с пожеланиями;

украшения для новогодней елки;

поделки из дерева;

вязаные вещи.

Настольные игры и головоломки

Всевозможные настолки — это прекрасный повод провести время в компании. Такой сюрприз подойдет не только близким вам людям, но и коллегам на работе. Настолки и головоломки — веселый и “умный” подарок, который никогда не будет лишним. Кроме того, игры развивают логику и скорость мышления.

Популярные настолки для игры в компании:

“Дженга”;

“Монополия”;

Alias;

“Взрывные котята”;

“Мафия”;

“Колонизаторы”.

Секрет выбора подарков родным на Новый год 2020

Мы не откроем Америку, если скажем, что подарки на Новый год родным должны идти от души! Подумайте, что действительно принесет человеку радость и подарит праздничное настроение. Презент не обязательно должен быть в новогодней тематике. Если вы знаете, что близкому срочно нужны плавки — вперед! А если у человека всё есть — подарите то, что принесет яркие эмоции и воспоминания. Всегда отталкиваетесь от того, кому адресован презент.