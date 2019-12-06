Современные декоры стен: 12 идей для вашего дома

Пустые стены мозолят глаза? Время подобрать правильный декор и преобразить интерьер! Мы собрали для вас простые и эффектные идеи, которые помогут вдохнуть жизнь в обстановку комнаты.

Декорирование стен подручными средствами

Любые подручные материалы можно использовать для декорирования стен. Не верите? Смотрите примеры на фото выше! Большой популярностью пользуются элементы декора из простых деревянных паллет. С помощью такого строительного материала можно сделать красивые подвесные полки. Поставьте на них книги, вазы, цветы, статуэтки, ракушки — всё, что душа пожелает!

Чтобы сделать элегантные подвесные полки, достаточно иметь под рукой пару старых досок и плотную веревку. Покрасьте их в приятный цвет водоэмульсионной краской. Можно также использовать старые ящики, предварительно обработав поверхность наждачной бумагой.

Интересные идеи покраски стен

Если вы не любите обои, вам точно нужна креативная покраска стен. Идеи такого декора мы показали на фото выше. Чтобы сделать покрытие более интересным и рельефным, можно использовать технологию текстурной покраски. Узор наносится на стены самыми разными средствами, которые оказались под рукой. Но давайте по порядку:

Перед началом декорирования подготовьте стену. Нужно снять старый малярный слой, заделать все трещинки, зашлифовать место шпаклевания и нанести специальную грунтовку. С помощью обычного валика нанесите первый слой краски. Обычно берется акриловая краска одного базового оттенка. Дождитесь, пока она схватится. Создайте рельефные текстуры с помощью нанесения глазури. Используйте обычную маховую кисть и вдавливайте ее в стену, чтобы остались необычные следы. Наносите глазурь тканью или губкой для мытья посуды. Также можно использовать специальные валики с уже готовым рисунком, который легко переносится на стену. Завершающий штрих — нанесение лака или слоя прозрачной глазури.

Декор стен под кирпич

Поклонники стиля «лофт» наверняка давно мечтают о кирпичной стене в своем доме. Но что делать, если у вас панельный дом или совсем не хочется выкладывать кирпичную стену? Не волнуйтесь, ведь этот модный декор можно осуществить и другими способами! Имитация кирпича создается по-разному:

кирпичный декор: плитка для стен;

фотообои под кирпич;

кирпич из пенопласта или картона;

рельефное нанесение штукатурки;

декоративный камень — тонкая и легкая пластина, имитирующая поверхность кирпича.

Конечно, более естественно и правдоподобно выглядит гипсовая плитка или искусственный камень. Но обои — более дешевый и простой в исполнении вариант.

Украшение стен фотографиями

Воспоминания — один из лучших вариантов настенного декора. Фотографии родных и близких всегда вызывают особые эмоции и поднимают настроение в пасмурные деньки. Используйте счастливые кадры, чтобы расставить нужные акценты в помещении.

Вот несколько вариантов размещения:

Генеалогическое дерево. Выберите по одной фотографии каждого члена семьи, от самых маленьких до прабабушек и прадедушек. Нарисуйте на стене силуэт дерева или используйте готовую наклейку. Разместите старшее поколение у корней, младшее — на веточках.

Фотографии в рамках. Классический и самый простой способ украсить стену. Используйте рамки одного стиля и составьте небольшую композицию из снимков разного размера. Чем просторнее комната, тем больше может быть этот коллаж.

Гирлянды из фотографий. Сделайте на стене широкую «паутину» из тонких веревок или ленточек. Распечатайте много-много небольших фотографий (эффектно смотрятся полароидные снимки) и закрепите их с помощью декоративных прищепок.

Композиция из фотографий. Снимки можно разместить на стене в виде той или иной фигуры. Например, в форме сердца.

Фотографии на натуральном холсте — это возможность превратить обычный снимок в произведение искусства. Такие фото смотрятся более солидно и необычно, чем обычные фото в рамке. Под картины на холсте можно выделить отдельную стену, создав домашнюю галерею.

Объемный декор

Гипсовый декор для стен — это огромный простор для творчества. Чаще всего из гипса создают фальшивый камин или имитацию лепнины. Важно учесть, чтобы такой гипсовый декор вписывался в стиль интерьера. Античные колонны, например, будут нелепо выглядеть в дизайне а-ля техно. Цветовое решение также стоит выбирать под общую палитру помещения.

Гипс — любимый материал для эко-дизайна. Он гипоаллергенный, не содержит химических веществ, термоизоляционный, негорючий и долговечный. С его помощью можно сделать прекрасное лепное панно, которое заполнит пустые участки стены. Пластичный гипс воплотит в жизнь любые задумки в плане дизайна.

Оформление стен рамками

Рамки могут служить превосходным декором сами по себе — без фотографий. Для нежного интерьера (например, прованс) стоит выбирать пустые рамки пастельных оттенков и с плавными линиями узора. Классический интерьер украсят строгие багеты из натурального дерева. Броские рамы с позолотой отлично впишутся в интерьер барокко.

Располагать их можно самым разным образом: хаотичной композицией, строгой линией, по диагонали, в виде геометрической фигуры. Правила такие же, как и в случае с картинами/фотографиями. Можно выкрасить рамки с разными фактурами в цвет стены, чтобы создать необычный объемный декор. Или оставить в багетах картон и выкрасить его в яркие контрастные цвета — отличное дополнение интерьера в стиле китч. Экспериментируйте и дайте волю фантазии!

Картины как элемент декора

Картины – беспроигрышный и всегда уместный вариант декора. Работы художников издавна использовались для украшения дома. Искусство прошлого и настоящего настолько разнообразно, что каждый сможет подобрать идеальный вариант для себя.

Модульные картины

Всю прелесть модульных картин осознали только в 60-хгодахпрошлого века. У нас такие произведения вошли в моду буквально недавно. Модульная картина — это изображение, разделенное на несколько холстов. Обычно 2-5 сегментов располагают горизонтально или вертикально, реже — по диагонали. С помощью модульной композиции легко манипулировать пространством, визуально расширяя комнату или увеличивая высоту потолка.

Репродукции классиков

Не обязательно тратить миллионы долларов, чтобы купить оригинальную живопись Клода Моне или Ван Гога. Печать репродукций на холсте — великое изобретение человечества! Любой шедевр можно заказать за вполне вменяемые деньги и в нужном для декорирования количестве. Для классического интерьера стоит подобрать подходящий багет. Комнату в современном стиле можно украсить репродукцией без рамы.

Не обязательно цепляться за копию классического пейзажа, ведь искусство не стоит на месте! Яркие работы Энди Уорхола подойдут для дизайна поп-арт и китч, абстракции Джексона Поллока — для минималистического интерьера. Шедевры художников XXI века украсят стильную гостиную в стиле лофт , эклектика или, например, эко.

Постеры и плакаты

Постеры — яркие представители современного искусства, без которых не обходится ни один модный интерьер. Мотивирующие фразы, цитаты, афиши кино и рекламные плакаты — всё это заслуживает внимания. Можно использовать постеры на плотной бумаге, но только в раме за стеклом. Еще один интересный способ — печать постеров на холсте. Такой декор более долговечный, не боится света и влаги.

Зеркальный декор на стену

Дизайнеры обожают использовать зеркала в оформлении интерьера. Все дело в том, что они помогают визуально расширить пространство и сделать его более свободным. Особенно часто зеркала применяются при декорировании малогабаритных квартир, ванных комнат и ниш.

Создание зеркал в благородных рамках — это особое искусство. Дорогие зеркала обрамляются в металл или дерево. Дополнительно наносится позолота или рельефный рисунок. Некоторые зеркала стилизуются под благородный мрамор или малахит. Развешиваются такие зеркала по тому же принципу, что и картины: хаотичной композицией или строгим рисунком.

Рама для зеркала подбирается в зависимости от стиля интерьера. Хай-тек и минимализм требуют тонких хромированных рам, барокко — резных позолоченных багетов, эко-дизайн — рамок из дерева или бамбука. Можно использовать зеркала и без рамы. Зеркальные плитки, выложенные определенным рисунком, станут отличным дополнением современного интерьера.

Мягкие панели

Красивые мягкие панели — популярный вариант декора для спальни и детской комнаты. Поверхность таких элементов изготавливается из текстиля или меха. Чтобы избежать аллергии, стоит убедиться, что в панелях находится гипоаллергенная искусственная набивка.

Мягкие вставки служат отличным декоративным акцентом. Чаще всего панель располагают на стене над изголовьем кровати. Панели помогают выделить определенную область в помещении, например, гостевую зону или место для чтения. Производители предлагают мягкий декор в разнообразном исполнении, но вы можете сделать его вручную. Для этого достаточно использовать листы фанеры и какую-нибудь плотную ткань: хлопок, лен, парча, бархат и т.п. Используйте ажурные узоры и цветные вставки, чтобы стилизовать панель под соответствующий стиль интерьера.

Пэчворк — техника ласкутного шитья — еще один вариант исполнения мягкого декора. Разноцветные куски ткани, сшитые в единую композицию, натягиваются на основу из пластика или дерева. Такой эксклюзивный элемент идеально подходит для интерьера в стиле поп-арт.

Декор стен виниловыми наклейками

Виниловые наклейки для декора стен — прекрасная идея для тех, кто ищет быстрое и практичное решение. Производители придают винилу любую форму, создавая оригинальный и простой рисунок. Главное преимущество такого украшения — возможность в любой момент снять наклейку и заменить на другую.

Особой популярностью пользуются минималистические рисунки и фигуры. Наклейки лучше всего наносить на однотонный контрастный фон. Разумеется, лучше всего подходит крашеная стена, а не обои. Чаще всего встречаются черные наклейки на стене пастельного оттенка — это смотрится очень эффектно.

Виниловые наклейки чаще всего встречаются в детских комнатах. Изображения птиц и животных вдохнут жизнь в обстановку помещения. Для расширения пространства можно использовать изображения окна или уходящей за горизонт дороги. Еще одна интересная идея — наклейка в виде карты мира, которая приглянется любителям путешествий.

Роспись

Для этого варианта украшения стен нужно иметь художественные навыки и яркую фантазию. Если вы сомневаетесь в своих умениях, рекомендуем нанять профессионального художника. Но так как в моде минималистические рисунки, вы всегда можете поэкспериментировать и изобразить на стене простые линии или геометрические фигуры.

Роспись — древний способ декорирования дома, который не утратил актуальность. Настенная живопись выполняется акрилом, водоэмульсионными или масляными красками. Некоторые мастера используют аэрограф и флуоресцентные краски.

Несколько креативных идей для росписи стен:

3D-рисунки — изображения, которые кажутся объемными или глубокими при рассмотрении с определенной точки;

картинки под трафарет — лайфхак для людей, не имеющих художественные навыки;

вертикальные или горизонтальные полоски — легко осуществить с использованием скотча;

резиновые штампы и валики — наносятся по предварительно нанесенной разметке.

Украшение стены цветами

Природа готова поделиться своей красотой с теми, кто жаждет прекрасного! Цветочные горшки не обязаны томиться на подоконнике — для них можно обустроить уютное местечко на стене. Главное, обеспечить достаточный объем солнечного света или выбрать сорта растений, которые в нем не сильно нуждаются. Не забывайте, что цветок — это живой декор, за которым требуется уход, в том числе регулярный полив.

Для декорирования стен цветами используют подвесные кашпо. Вьющиеся разновидности растений создадут удивительный эффект зеленого водопада. Свисающие побеги не только насытят помещение кислородом, но и помогут визуально вытянуть стену.

Декоративный мох — это тренд последних лет. Зеленый ковер используется для украшения любого уголка дома. Растение требует минимального ухода и крайне неприхотливо. Если разместить панели со мхом в ванной, высокая влажность сделает всю работу за вас.

Цветочные горшки оригинальной формы — еще один способ преобразить интерьер. Горшки можно подвесить или установить на прозрачных, практически незаметных полках. В таком случае лучше выбрать компактные растения, чтобы вся композиция не оказалась слишком громоздкой.

Несколько важных советов

Выбирая декор для дома на стену, не забывайте учитывать особенность всего помещения. Не перегружайте пространство сразу несколькими видами декораций. Остановитесь на одном центральном элементе. Если остановились, например, на фотоколлаже — не стоит на той же стене устанавливать множество подвесных полок. В моде минимализм и сдержанность! Иногда одна маленькая деталь смотрится куда интереснее, чем обилие декора.

Если вы не уверены, что сможете создать украшение своими руками, обратитесь к специалисту или купите готовый декор. Картины и фотографии, как ни крути, можно назвать универсальным способом декорирования.